El video de Blac Chyna ejercitándose en entallados leggins que exhiben sus voluptuosas curvas

La modelo y empresaria alborotó a sus fans de Instagram

Blac Chyna, ex de Rob Kardashian, deleitó la pupila de sus casi 17 millones de followers de Instagram a través de un video.

Hace unos días, la modelo y empresaria compartió un clip en el que aparece ejercitándose con unos entallados leggins que dejaron apreciar esas voluptuosas curvas que son la fantasía de miles de caballeros.

“New Year, New Me with @flattummyapp 💪 This app has been keeping me tight and toned in all the right places! 🍑 Check em out and get their 7 day FREE trial today!”, fue el texto que escribió en lapublicación que suma más de 327 mil visualizaciones y toda clase de buenos comentarios.

Cabe señalar, que en las últimas semanas, la ex stripper ha cautivado a propios y extraños con ardientes publicaciones modelando con ajustados vestidos, trajes de baño o diminutos atuendos que apenas cubren lo más íntimo de su anatomía.