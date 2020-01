Fanny Lu nominada en ‘Mira Quién Baila All Stars’: “Me pareció muy contradictorio”

"No me lo esperaba, estaba tranquila, ellos mismos (el jurado) dijeron que había tenido líneas, entonces no lo entendí mucho"

En la segunda gala de ‘Mira Quién Baila All Stars’, una de las famosas participantes, Fanny Lu, fue la sorpresa de la noche, no solo por la confesión que hizo sobre su padre y la primera canción que le tocó bailar, sino porque pese a las felicitaciones quedó nominada.

Al final del reality de los domingos de Univision hablamos con Fanny Lu, quien aun sin entender por qué estaba nominada para abandonar el show junto a Brea Frank, nos contó cómo lo percibió todo.

“No me lo esperaba, estaba tranquila, ellos mismos (el jurado) dijeron que había tenido líneas, entonces no lo entendí mucho, me imagino que fue una gran noche y había que escoger y acepto lo que dicen, lo acepto con nobleza”, nos comenzó diciendo Fanny Lu minutos después de recibir la noticia.

Para la cantante colombiana esta gala era más que especial, en este especial de películas y series, le tocó bailar el tema de ‘Titanic’, además de ser una de las canciones más bellas de la historia, para ella es aún más representativa, pues es la que le hace recordar a su padre fallecido.

Por eso, a la hora de interpretarlo, como en los ensayos, la emoción y el sentimiento le jugaron a favor, y es por ello que no entiende como el jurado la nominó, pues Dayanara Torres se emocionó hasta las lágrimas recordando a su papá quien falleció cuando ella ganó esta misma competencia; Casper Smart la felicitó y en especial Bianca Marroquí, quien destacó tu técnica, y después la nominó por eso mismo.

“Yo soy muy respetuosa de las decisiones de ellos… Sí me pareció muy contradictorio de lo que he escuchado y además de lo que he escuchado de todo el mundo. Yo vi el baile y me encantó, creo que hubo piernas rectas, manos expresivas, movimiento, hubo sentimiento, hubo puntas de pie, pero no sé”, nos dice la cantante.

Ahora el deseo de Fanny Lu es poder seguir no solo en la competencia sino también ayudar a la fundación por la que está bailando: “Espero que la gente vote por mí, espero poder seguir apoyando a St. Jude, que la gente siga apoyando en lo que pueda e invitarlos a votar”.

