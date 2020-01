¡La novela del invierno! A Cavani le sale una nueva novia: el Chelsea

Cavani ha provocado el interés de Frank Lampard

Este mercado de transferencia invernal ha tenido una novela protagonizada por el uruguayo Edinson Cavani que busca salir desesperadamente del París Saint-Germain y ahora ya le salió una nueva novia, nada más y nada menos que el Chelsea de la Premier League.

Cavani ha provocado el interés del Chelsea, explicó este lunes su técnico Frank Lampard.

🧏🏻‍♂️ Frank Lampard sobre Edinson Cavani: "Siempre me ha encantado su mentalidad y actitud. No estoy al tanto de la situación, así que ya veremos". 👀 pic.twitter.com/YS0bKnzDFo — El Legado (@ellegadoec) January 20, 2020

“Es un gran jugador. He jugado contra él y siempre me ha gustado su mentalidad y su actitud. Sus estadísticas de goles hablan por sí mismas (…) No estoy al corriente de su situación, pero lo veríamos bien”, añadió Lampard.

Cavani, de 32 años, acaba en junio su contrato con el PSG, con el que no es titular desde la llegada este curso del argentino Mauro Icardi.