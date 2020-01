Mujer de Washington le cobra $50 a los invitados por entrar a su boda

Algunos miembros de su familia ya dijeron que no irán al evento

Una novia de Washington decidió pedirles dinero a sus invitados por entrar a su boda, y esto lo hizo aparentemente para recuperar el dinero que iba a gastar en el evento, según informó Mens XP.

Esto lo dio a conocer una joven de 19 años a través de la red social Reddit. La joven dijo que la novia en cuestión es su prima y que le dijo a todos sus amigos y familia que tendrían que pagar $50 dólares para poder asistir.

“Ella quería recuperar el dinero que gastó en su día especial. Le dije que no podría ir porque era escandaloso y que le deseo lo mejor. Ella contactó a mi tía (la madre de la novia), y mi tía me llamó. Mis padres se ofrecieron a pagar mi entrada, pero yo me negué“, dijo la chica.

Las personas que leyeron la publicación en Reddit se volcaron en la sección de comentarios para dar su opinión sobre el tema, de acuerdo con NDTV.

Uno de ellos comentó: “Wow, ¿también les va a pedir que sirvan los platillos?”.

Otro más dijo: “¿Qué parte de la palabra ‘invitando’ no entiende?”.

“Esto es ridículo. No tengas una boda que no puedas pagar”, agregó uno más.

Aunque en muchas culturas se acostumbra que la familia ayude de alguna manera a la pareja que se va a casar, pedir dinero para asistir el evento se considera una acción poco común. De ahí que esta acción haya causado tanto impacto en la mayoría.

