¡Que Quema! Esposa de Chyno mueve la colita en Instagram y revoluciona la red social

Mi pasión, Mi estilo de vida! Como dice el gran Buddha "Mantener el cuerpo sano es nuestro deber.." Recuerden mi gente hagan de su alimentación la mejor medicina, nuestro cuerpo es nuestro templo y hay que cuidarlo para así estar saludables hasta el día que nos vamos de este mundo. Recuerden algo.. Hoy en día, más del 95% de las enfermedades crónicas están causadas por la comida, ingredientes tóxicos, deficiencias nutricionales y falta de ejercicio físico. NO ES UN JUEGO! Empieza hoy a tener un estilo de vida diferente donde te aseguro te sentirás en todos los ámbitos demasiado bien💪🏻🔥.. Además, Comer sano es siempre una decisión.. nadie fuerza tu mano a recoger comida y ponerla en tu boca, es tu decisión y depende de lo consiente que seas y la fuerza mental que manejes! Como dicen por ahí.. “Querer que un cuerpo funcione bien sin comer de forma saludable, es como esperar que un coche funcione con la gasolina equivocada..” . . Ahí te lo dejo.. piensa, actúa y comienza YA a tener una vida saludable.. así como cultivamos nuestra alma y nuestro mundo interior, tenemos que cuidar el lugar donde viviremos hasta nuestros ultimas días!🙏🏻💕 . . #healthy #eatclean #fitness #amazing #fitmom #lifestyle #fun #beautiful