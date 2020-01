Bikinazo de Irina Baeva desde la terraza de su casa y con la Ciudad de México de fondo

La actriz de origen ruso tomó el sol en traje de baño y calentó a sus seguidores

La novia de Gabriel Soto, Irina Baeva, ha calentado las redes sociales con un nuevo bikinazo, pero esta vez desde la parte de afuera de su departamento en la Ciudad de México. Con un bikini muy a los años ’50, la actriz de origen ruso dijo estar en el frío de la ciudad, pero extrañando el calorcito de Acapulco.

Recordemos que la actriz y Gabriel han pasado temporadas largas en Acapulco haciendo “Soltero con Hijas” y por eso los hemos estado viendo desde la playa en casi todas sus publicaciones en las redes sociales. De hecho, es el lugar donde Gabriel pasó el año nuevo acompañado de sus hijas, fruto de su relación con la también actriz Geraldine Bazán.

En cuanto al conflicto entre Geraldine e Irina, parece que las aguas se calmaron. Geraldine no ha dado más declaraciones, sólo pidió que no le mencionen más a Gabriel Soto e Irina sólo se ha dedicado a aclarar los rumores de si habrá boda o no. De esto dijo que no hay apuro alguno, pero esperan que algún día se unan por la vía legal.