Negocios latinos promueven el Censo 2020 en LA

Empresarios invitan a confiar en el proceso y a no tener miedo

La participación de los latinos en el Censo 2020 es fundamental para ver el impacto que la comunidad tiene en el país y para asegurarse de tener representación en el gobierno.

La información que se recibe del Censo permite a legisladores, empresarios y políticos conocer mejor las necesidades de cada región, además de determinar la distribución de fondos federales para cada estado en EEUU.

Alzar la mano y hacerse contar es vital para el desarrollo de la comunidad y eso lo sabe bien Zeferino García, propietario de Expresión Oaxaqueña Restaurant, quien pide a los latinos informarse y participar en el Censo.

“Somos muy desconfiados y más cuando se trata del gobierno, pero si la gente se concientiza, la participación será amplia y eso sería bueno para todos los oaxaqueños y los latinos en general”, afirmó el hombre originario de San Francisco Yateé, Oaxaca (México).

García ha dispuesto su negocio para apoyar y promover el Censo, ya que algunos domingos realiza convocatorias y da información para que los comensales estén informados.

“Acá en Estados Unidos las cosas son más transparentes, debe de haber más confianza. Yo por eso invito a mis paisanos, a la gente, a que participen en el Censo y a no tener miedo… Estamos seguros que mientras más conocimientos tenga el gobierno sobre cuántos somos, más beneficios puede haber para nuestra comunidad”, explicó García, quien tiene 53 años y desde hace 19 es propietario del restaurante ubicado en el 3301 W Pico Blvd, Los Angeles, CA 90019.

El empresario considera que si los latinos participan, el impacto sería muy alto para la comunidad, ya que con la información recopilada en el Censo se distribuye cada año el presupuesto destinado a la educación, salud, transporte y otros beneficios.

“El Censo es es la manera de saber cuánta gente hispana vive en esta área y saber qué necesidades deben suplirse”, explicó García.

“Por ejemplo, pagar un hospital en una emergencia son miles de dólares y si no existiera el programa de Medi-Cal para personas de bajos recursos sería imposible recibir atención, y todos esos programas funcionan gracias a saber cuántos somos”.

Un gran deseo

Zeferino García es padre de dos niñas y se preocupa por su futuro, por eso espera que el conteo de este año, ayude a crear mejores programas educativos y que en el futuro esta medición permita incluir un poco más de su cultura en la escuela de sus pequeñas.

“En la escuela, por ejemplo, quisiéramos que las clases en español para fueran obligatorias para nuestros niños o que en alguna escuela se pudieran dar cursos de zapoteco, mixteco o chinanteco, incluso sería ideal que dentro del Censo preguntarán cuál de estos idiomas habla la persona, para saber cómo podría funcionar una clase de estos idiomas dentro de una escuela”, dice con la esperanza de que algún día ese deseo se vuelva realidad.

Este líder de la comunidad oaxaqueña espera que otros negocios o empresarios se unan a esta iniciativa y utilicen su voz para promover la participación.

Además, García propone que las redes sociales se vuelvan un medio de difusión para que las personas conozcan cómo llenar el cuestionario.

“Me gustaría que a través de las redes sociales todos promovamos el Censo en Facebook o Instagram, porque la gente está muy pendiente de estas plataformas, entonces es por ahí donde tenemos que poner más información”.

Charlas gratis en la Torta móvil

Informar y atender las dudas de sus clientes se ha vuelto tan importante para Luis Morán como saciar el apetito con sus jugosas tortas.

El joven de 23 años y co-propietario de la Torta Móvil reconoce que le preocupa que los latinos estén bien informados sobre el Censo 2020 y por eso ha dedicado gran parte de su tiempo en los últimos meses ha educar sobre este evento.

“Investigué un poco y descubrí que más del 38% de nuestra población no lo llenó la vez pasada, entonces me gustó ayudar a la gente y darle la información, porque yo sí sé la importancia y sé que como residente es mi responsabilidad… No me cuesta nada pasar un volante y promover el Censo, es algo muy fácil y útil para ayudar a la comunidad”, comentó el empresario.

Morán fue más allá, se dio cuenta que las personas no se llevaban un volante cuando visitaban su negocio en el sur centro de Los Ángeles, entonces decidió organizar pequeñas clínicas para educar a los latinos sobre el tema.

“Me di cuenta que mucha gente no agarraba un volante y mis empleados estaban muy ocupados para entregarlos, entonces me organicé con amigos y voluntarios y ahora dedicamos una hora y media para entregar el material, preguntamos si conocen cómo funciona el Censo y si no, les damos la información y les explicamos la importancia de compartir esos datos con nuestros familiares”, explicó el joven, quien agregó que esas charlas las realizan cada dos semanas.

Este domingo 19 de enero desde la 1:00 p.m. en la Torta Móvil ubicada en el cruce de las calles 27th y San Pedro repartió material y respondió dudas para que las personas conozcan los beneficios de participar.

“Todavía existe ese miedo en nuestra comunidad y es normal, entonces lo que yo hago es que les explico bien la información que les van a pedir y lo que no; además les cuento la importancia de hacerlo para beneficiar a nuestros niños, hospitales y muchas cosas más”, dijo Luis.

“Si todos estamos educados y nos unimos vamos a tener mejores recursos para los próximos 10 años, entonces es tiempo de actuar”.

Con el objetivo fijo en que la mayor cantidad de latinos participen, Luis también forma parte de la organización sin fines de lucro ReadyNation para la que diseña material y trata de contactar a negocios pequeños para que promuevan y eduquen a la comunidad sobre el Censo.

“Si un negocio está interesado en promover el censo y obtener material esta organización tiene fondos para proporcionar estos recursos gratis”, indicó.

Si tienes un negocio y quieres promover el Censo, escríbeles a Luis Morán a: lamoran@readynation.org