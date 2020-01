¡Quiere otro oro olímpico! Héctor Herrera se apunta con el Tri para Tokio 2020

El jugador del Atlético de Madrid participó en Londres 2012

El mediocampista mexicano del Atlético de Madrid, Héctor Herrera, quien en los últimos juegos ha sido considerado por Diego Simeone como titular, habló sobre lo que representaría volver a participar en Juegos Olímpicos.

El ex futbolista de Pachuca no dudó en mostrar su intención de representar al combinado azteca en la justa de verano.“Me incluiría en la lista de Olímpicos, sería un sueño poder participar y poder ganar nuevamente otra medalla”, dijo Herrera.

A diferencia de hace 8 años, cuando fue llamado por Luis Fernando Tena en la plantilla como uno de los futbolistas que cumplían con el límite de edad, esta ocasión asistiría como uno de los refuerzos de Jaime Lozano. De igual forma, dejó claro que aún no ha llegado el tiempo de cerrar su ciclo con el representativo nacional.“No estar en Copa Oro no es que me retirara de la Selección Mexicana. Siempre es atractivo ir, quiero ser referente e importante para el país”, señaló HH.

A nivel de clubes, destacó que aún le restan algunos años en el futbol europeo, pues considera que aún tiene el nivel para jugar en el viejo continente. “Yo no pienso en eso, por el momento que estoy viviendo, todavía no pienso volver a México o ir a la MLS, pero depende más de las oportunidades que se presentan”, apuntó.

Herrera, quien destacó con Pachuca cuando debutó en la Liga MX, fue una de las revelaciones del Torneo Esperanzas de Toulon en 2012, y posteriormente se convirtió en pieza clave del Tri para ganar la histórica medalla de oro en Londres 2012.