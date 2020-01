Yon de Luisa aclaró los supuestos vetos de ‘Chicharito’ y Layún con la Selección Mexicana

El directivo está sorprendido por las declaraciones de Layún

Las recientes ausencias de Miguel Layún y Javier Hernández en las convocatorias de Gerardo Martino para la Selección Mexicana de Futbol han generado mucha polémica, pues se han manejado varias versiones al respecto, la más sonada, que ambos futbolistas están vetados del tricolor.

Respecto al tema habló el presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, quien se refirió al caso de los dos jugadores por separado. Del defensor de Monterrey, argumentó que fueron comentarios que no esperaba, luego de que Layún acusara a algunos miembros del staff de haberlo traicionado. “Me sorprendió el comentario de Miguel, con él he tenido comunicación de manera directa por otros temas. Me encantaría saber el detalle de ese sentimiento, es una persona muy querida, un gran profesional al que le tenemos un gran aprecio”, expresó Yon de Luisa.

En cuanto al ‘Chicharito’, dejó claro que el ahora futbolista del Galaxy, ni ningún otro jugador están vetados. “En la Selección no tenemos al día de hoy, ningún veto. Como lo explicó el ‘Tata’, en caso de que haya sanciones internas, así se mantendrán, de forma interna”, dijo el presidente de la FEMEXFUT.

Ahora restará esperar cuál será la primera convocatoria de Martino para los partidos amistosos de México en la fecha FIFA de marzo ante República Checa y Grecia.