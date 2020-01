¡Borran al ¡Pocho’ Guzmán! La Liga MX ya desapareció de su sitio al jugador, no está ni con Pachuca ni con Chivas

Primero deberá salir negativo el resultado de la prueba B y después podrían incluirlo

Era inevitable y ya sucedió: La Liga MX borró de su sitio web y de los registros en el torneo a Víctor ‘Pocho’ Guzmán mientras se resuelve su situación de resultado adverso en una prueba antidopaje.

Desde este miércoles el jugador ya no apareció en la web oficial de la Liga MX, ni en la plantilla de Chivas, que fue el equipo que lo compró y quien lo registró en el torneo, ni en la de Pachuca, que fue el club que lo vendió y al que supuestamente regresaría.

El siguiente paso para el jugador es esperar el resultado de la prueba ‘B’, que involucra un proceso un poco largo, en el que el Comité Nacional Antidopaje tiene que enviar las pruebas a Cuba, ya que en México no hay laboratorios antidopaje. Luego de esto, Guzmán espera que el resultado sea negativo; en ese caso la Liga MX podría reintegrarlo a un equipo y a su sitio web; en caso de que el resultado sea positivo nuevamente, el jugador podría ser sancionado con una suspensión de entre 2 y 4 años.

Mientras eso sucede, el ‘Pocho’ insiste en su inocencia: “Procederemos a solicitar el análisis de la muestra B con la esperanza de que se demuestre, tras su apertura, que ha sido todo un terrible error y que yo pueda continuar ejerciendo mi profesión. En todo caso, quiero dejar claro que nunca he tomado ninguna sustancia para mejorar mi rendimiento deportivo y que voy a luchar hasta el final para demostrar mi inocencia y así poder seguir haciendo aquello que me gusta más y que me hace más feliz: jugar al futbol”, declaró hace poco el futbolista.