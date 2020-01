“Eso me pegaba mucho”: José Eduardo recuerda con amargura las peleas de sus padres Eugenio Derbez y Victoria Ruffo

El actor aseguró que desde hace una década sus progenitores no cruzan palabra

Desde hace años, la relación entre Eugenio Derbez y Victoria Ruffo no ha sido nada buena e incluso a últimas fechas se ha creado controversia por los dimes y diretes de uno contra el otro, pero quien vivió de cerca estas constantes discusiones es José Eduardo, hijo de ambos, quien afirma que vivió una adolescencia algo dura.

El joven actor reveló en el programa “En Casa De Mara” que sus padres llevan más de una década sin dirigirse la palabra, pues aunque en un principio intentan mantener la conversación lo más civilizada posible, siempre terminan ofendiéndose, y confiesa que eso es algo que a él le molesta y le entristece mucho.

“Creo que desde que yo tenía 18 años dejaron de hablar, ya son 10 años desde que ya no hablan entre ellos. O sea empezaban muy bonito. Yo siempre me ilusionaba cuando veía que hablaban por teléfono, pero diez segundos más ya eran mentadas de madre y pues obviamente a mi edad eso me pegaba mucho”, dijo José Eduardo.

Para finalizar, el chico aseguró que es precisamente por esta razón por la que Victoria no ha querido ver el reality “De Viaje Con Los Derbez”, pues afirma que no le interesa observar en pantalla al comediante, aunque señaló que ya la está convenciendo de que lo haga por la simple razón de que sale su retoño.