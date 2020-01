La asombrosa reacción de un perro y su dueño indigente al reencontrarse tras estar 6 meses separados

Al hombre le quitaron a su fiel compañero por falta de recursos para cuidarlo; sin embargo, el animal resintió mucho su ausencia y decidieron reunirlos nuevamente

Si tienes la duda de que el perro puede llegar a ser el mejor amigo del hombre, cuando veas el siguiente video, seguramente terminarás por convencerte de que ese dicho es más que verdadero.

En redes sociales circula un video en donde se puede ver a un hombre, el cual según el post que acompaña a las imágenes, es un indigente, esperando a que se abra la puerta para reencontrarse con su mejor amigo y compañero de vida, su perro.

Resulta ser que 6 meses antes, al indigente le fue quitado el can porque no contaba con lo necesario para atenderlo como debía. El perro fue llevado a un refugio de animales, en donde permaneció 6 meses, muy triste y estresado por no estar al lado de su dueño, lo cual hizo que no comiera como debería y se enfermara constantemente.

Ante esta situación, los encargados del refugio decidieron que el perro regresara con su amo y su reencuentro resultó tan emotivo que se volvió viral.

Le quitaron su perrito al pobre vagabundo porque decían que no tenia las condiciones para cuidarlo, tuvieron que pasar 6 meses para devolvérselo, ya que él perrito se sentía estresado y no quería comer *La felicidad de dos no tiene precio* pic.twitter.com/wTjE6syxa8 — ༆ Peleas y Ridiculos (@iiRidiculouss) January 21, 2020

Sin duda, una muestra de amor verdadero y auténtico.