¡Nada les sale bien! Cruz Azul no puede cerrar el trato con Alex Castro y tendría que recurrir al plan B con Stiven Mendoza

Los Celestes buscan un refuerzo en la liga francesa

Aparentemente se le cayó otro fichaje a La Noria, no se ha logrado cerrar lo de Alex Castro, no hay acuerdo. Cruz azul, fiel a su tradición en la temporada de transferencia, no se pone las pilas.

Se cayó Alex Castro pic.twitter.com/RPzyVNegeb — CRUZA ZUL༄ (@CruzAzullCD) January 20, 2020

Para variar, tendrían que recurrir al Plan B: Stiven Mendoza

🇨🇴 Stiven Mendoza sería el 'plan B' de Cruz Azul 🚂https://t.co/0UA3qaSjSW — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 21, 2020

El extremo colombiano de 27 años se encuentra actualmente jugando para el Amiens Sporting Club de la Ligue 1. El chiste podría salirle al tío Billy en siete millones de euros, pero parece que La Maquina pretende la opción de prestamo. Esperemos que pueda concretar un fichaje prometedor para la afición azul, que tanto lo merece.