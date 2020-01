Que lo dejen bajar de peso y De la Hoya está listo para pelear otra vez contra Julio César Chávez

El "Golden Boy" solamente pidió unos meses para bajar de peso y armar el combate

El promotor Óscar de la Hoya afirmó en su visita que hizo a la Ciudad de México que sí enfrentará de nuevo a Julio César Chávez padre.

Los dos peleadores ya se midieron en los 90, y el llamado “Golden Boy” lo derrotó en dos ocasiones.

La tercera será de exhibición y con fines altruistas, pues JC ha comenzado a hacer peleas de exhibición con fines de recaudar dinero para fundaciones.

“A Julio César Chávez lo quiero mucho y es mi compadre, pero sí me gustaría hacer una tercera pelea. La cuestión por la que me gustaría hacerla es para donar todo el dinero a buenas causas, lo que se recaude a la fundación de Chávez, que me fascina lo que hace él para ayudar a jóvenes con problemas de adicción.

“Solamente le pedí unos meses para bajar de peso”, apuntó el ex peleador.

La Opinión tiene información que se tendría ya apartado el Estadio Caliente de Tijuana para realiza la pelea en septiembre.