María José y su esposo comenzaron su relación cuando él estaba casado

La cantante y su esposo tienen un secreto muy sucio, aquí te lo contamos

María José y su esposo, Maurició García, han tenido un estable matrimonio por más de 16 años. En sus redes sociales la pareja presume lo feliz que son juntos al lado de su hermosa familia. Su historia comenzó de una manera poco convencional y parece que desde que se conocieron hubo un flechazo innegable pues cuando comenzaron su romance él estaba casado.

Así lo reveló la cantante en un episodio e Historias Engarzadas que realizó hace unos años. María José asegura que Mauricio llegó a su vida cuando ella más lo necesitaba, pues no se encontraba en un buen lugar físico ni emocional.

Él se integró al equipo de logística de Kabah. “Yo estaba mal (…) fui al doctor y me dijo ‘tómate esta pastilla’, me lograron estabilizar y Mauricio me conoció justo en esa época, entonces sí me ama”, confesó al programa.

Aunque él se negaba a iniciar un romance mientras estuviera casado, ella no podía evitar la atracción. Cuando por fin él se divorció de su esposa, al día siguiente se fueron a vivir juntos. Las cosas se acomodaron y el amor fue creciendo cada vez más. Finalmente María José llegó a un mejor lugar mentalmente y ahora son una de las familias más felices.