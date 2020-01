Nuevos rumores de boda para Enrique Iglesias y Anna Kournikova

Hay señales de que la pareja ya estaría unida por la vía legal

A finales del año pasado comenzó a especularse la posibilidad de que Enrique Iglesias y Anna Kournikova pudieran estar esperando su tercer hijo, dos años después del nacimiento de sus gemelos Nicholas y Lucy.

En vista de la discreción de la que ha hecho gala siempre la pareja, nadie esperaba que se animaran a confirmar o desmentir la noticia, pero esos mismos rumores han vuelto a cobrar fuerza estos últimos días después de que el fin de semana fueran vistos disfrutando de una jornada marítima en su lancha. Varios testigos se habrían percatado de que la guapa rusa luce una abultada barriguita, según han asegurado al programa “Suelta la Sopa” de la cadena Telemundo.

Lo cierto es que la ex tenista desapareció casi por completo de las redes sociales y de la vida social de Miami, donde reside, en los meses previos a la llegada al mundo de sus dos hijos y ahora podría estar haciendo lo mismo. En su cuenta de Instagram, por ejemplo, sólo ha compartido recientemente un video para celebrar el inicio de 2020, en el que le cede todo el protagonismo a sus pequeños y en diciembre no acompañó a Enrique a España para ofrecer un concierto en Madrid. Allí le habría resultado casi imposible esquivar a los fotógrafos y si, realmente se encuentra en el segundo trimestre de gestación, como afirman los medios estadounidenses, lo más probable es que prefiriera no realizar un viaje tan largo en avión.

Por otra parte, tampoco ha pasado desapercibido el hecho de que ella haya cambiado su perfil de Instagram para presentarse oficialmente como Anna Kournikova Iglesias, incluyendo el apellido de su pareja junto al suyo, lo que ha llevado a muchos a pensar que por fin se han animado a pasar por el altar tras casi dos décadas de relación.