¿Retiro? Cristiano Ronaldo sigue rompiendo récords impresionantes en cada partido

Cristiano Ronaldo’s last 5 seasons in all competitions at this point in the season:

✪ 2015-2016: 27⚽️

✪ 2016-2017: 27⚽️

✪ 2017-2018: 22⚽️

✪ 2018-2019: 16⚽️

✪ 2019-2020: 30⚽️

WOW.pic.twitter.com/zRd8E1dgDt

— TeamCRonaldo (@TeamCRonaldo) January 23, 2020