¡Sólo en México! Árbitro expulsa al jugador equivocado en juego de Copa

El joven canterano de Pumas que vio la roja se marchó llorando a los vestidores

En el duelo de este miércoles de la Copa MX entre Santos Laguna y Pumas de la UNAM, el silbante Brian González cometió una falla monumental, de esas que parece que sólo se dan en México: expulsó al jugador equivocado.

Muy temprano en el partido, apenas al minuto 12 de juego, un remate de Santos estuvo cerca de entrar a la portería, tenía dirección de gol y ya había superado al portero, pero casi en la línea, el jugador auriazul Martín Barragán sacó el balón con la mano.

Acto seguido, el árbitro decretó la pena máxima y de forma increíble expulsó al número 248, Jesús Rivas, un joven canterano de 17 años de edad; en cambio, perdonó al jugador que metió la mano, al de la camiseta 21.

La confusión reinó en el campo durante los siguientes minutos, ya que los jugadores de Pumas intentaban explicarle la situación al silbante, aunque Martín Barragán ya no se acercó y en ningún momento se vio que aceptara que la falta fue suya.

Más allá del error arbitral, el FairPlay no solo es con el rival ¿dónde queda el compañerismo? 1. Barragán comete mano y penal.

2. El árbitro se equivoca y expulsa a

Jesús Rivas.

3. El canterano de 17 años se va entre

lágrimas. pic.twitter.com/gckLelNZRm — Gurucillo (@LuisSilvaGG) January 23, 2020

Al no haber VAR, el árbitro no pudo ver de nuevo la jugada y no rectificó la decisión, por lo que el jugador tuvo que ir a las regaderas con lágrimas en los ojos ante lo frustrante de la situación.

APELACIÓN UNIVERSITARIA!!! Pumas solicitó una investigación por la expulsión que recibió Jesús Rivas, el día de ayer frente a Santos en #CopaMX 📷 Vía: @FMF pic.twitter.com/syFLErnjqZ — ⚽Sinaloa 🏀 Deportes⚾ Informar nuestro deporte 💪 (@SinaloaDeport3s) January 23, 2020

Por su parte, después de las críticas de la afición en redes sociales por no ser honesto, Martín Barragán publicó un comunicado en el que ofrece disculpas y se pone a disposición de la comisión disciplinaria.

Al final del partido, el árbitro también habló e intentó justificar su decisión.

“Nosotros nos dedicamos al juego. Lo decidimos en la cancha. Nosotros no tenemos una segunda oportunidad con el VAR (en la Copa). No puedo decir más”, comentó.