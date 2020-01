“Ya no me atañe, no ganamos nada”: Miguel herrera habla sobre el castigo a César Ramos

En la final de vuelta del Apertura 2019 entre América y Monterrey, hubo una jugada polémica en la que Vangioni sujetó a Guido Rodríguez y este cayó dentro del área de los Rayados. César Ramos, el árbitro de aquel encuentro, la revisó en el VAR y tras observarla brevemente, decretó que no existía penal. Después de esta polémica decisión, la Comisión de Arbitraje, presidida por Arturo Brizio, decidió castigar algunos partidos al árbitro y no hemos visto pitar de nuevo.

Final de vuelta del Clausura 2013. América vs Cruz Azul. El árbitro expulsa injustamente a Molina, centrocampista de América. América jugó con 10 elementos desde el minuto 13 hasta el 120. pic.twitter.com/8GaZDyM0Mp — 🇺🇦 Espacio América (@EspacioAmerica) January 23, 2020

En entrevista con Récord, Miguel Herrera fue cuestionado sobre qué opinaba respecto al castigo de César Ramos, y el Piojo afirmó que ya le daba igual porque no fueron campeones: “Ya no me atañe, no ganamos nada con hablar de eso. No fuimos Campeones, Monterrey hizo su trabajo, nosotros el nuestro. No fuimos Campeones por lo que dejamos de hacer, más allá de que se haya equivocado el árbitro”.

'Ya para qué' Piojo Herrera sobre el castigo al árbitro César Ramos 😱😱https://t.co/OlWFmi0KSt — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 23, 2020

La sanción impuesta a César Ramos no fue por no marcar el penal, sino por no usar el VAR correctamente y no ver las repeticiones detenidamente. A ello, Herrera comentó: “Es circunstancia de Arturo (Brizio), tendrá que hacer su labor en la parte técnica, tendrá que hacer su labor para prepararlo”.

Si el América hubiera sido campeón del Apertura 2019, Miguel Herrera se habría convertido en el entrenador más ganador en la historia del América. Actualmente se encuentra empatado con Raúl Cárdenas y Jorge Vieira.