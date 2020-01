Aracely Arámbula le recomienda a Luis Miguel acercarse a sus hijos

La actriz compartió que los niños están en una etapa en la que es importante la figura paterna

Tras ser bastante crítica con la figura de Luis Miguel como padre, Aracely Arámbula recomendó a su ex pareja cambiar sus actitudes y acercar a los hijos que tienen en común, Miguel y Daniel.

“Le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos. Los niños ya están en una etapa de su vida donde es crucial la figura paterna“, dijo la actriz al programa ‘Al Rojo Vivo’.

Durante un festival de cine en República Dominicana, la protagonista de ‘La Doña’ rechazó los rumores sobre el incumplimiento de “El Sol” con el pago de la manutención de los niños.

“No necesito estar pidiendo una pensión, mis hijos están económicamente muy bien, viven de mi trabajo“, aseguró.

No obstante, no es la primera vez que la ex pareja tiene problemas por esa índole.

En 2012, demandó al intérprete ante la falta de pensión para los hijos. Incluso, en 2018, cuando se estrenó en Netflix ‘Luis Miguel, la serie’, la actriz declaró: “Espero que le vaya bien la serie, así se pondrá al día con la manutención de los niños“.

Tras la separación de la pareja, en 2009, no ha trascendido ninguna fotografía de Luis Miguel con sus hijos.

Arámbula tampoco está preocupada por la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la Serie’, que comenzará a grabarse en febrero.

“En esta temporada no salgo, me quedo tranquila porque no sale nada mío. Le deseo mucho éxito“, sostuvo.