Banda Machos gana demanda contra Banda Mach

AVISO DE CARATER IMPORTANTE. LES COMUNICAMOS A NUESTRO ATENTO PÚBLICO, FANS, SEGUIDORES, MEDIOS DE COMUNICACION, EMPRESARIOS, PROMOTORES, RADIO, TV ETC QUE LA RESERVA DE DERECHO EN INDAUTOR "BANDA MACH DE PEPE GUARDADO" HA SIDO Y QUEDADA CANCELADA Y NULIFICADA.