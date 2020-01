A cinco años de la AB60, más de un millón de personas han sido beneficiadas

La nueva ley estatal cambió la vida de las personas, pero muchos individuos con antecedentes penales u órdenes de deportación prefieren esperar.

El 2 de enero de 2015, el primer día que en California entró en vigor la ley AB60 que autoriza las licencias de manejo a los inmigrantes indocumentados, Martha Ivonne Servín acudió a las oficinas del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) en la ciudad de Redlands en el condado de San Bernardino, a solicitar su licencia.

“Ya hasta la renové por cinco años en junio del año pasado”, afirma Martha Ivonne, quien dice que la licencia de manejo le quitó la tembladera al conducir su auto.

Desde enero de 2015, Martha Ivonne, su esposo y su suegro manejan con tranquilidad, sin temor a que la policía los vaya a detener y aplicar multas por no tener la licencia.

“Los tres estamos muy contentos. En mi caso, yo pude regresar a trabajar y llevar a mis hijos a la escuela porque en 2012 tuve un accidente y un policía racista consiguió que me pusieran tres años a prueba por manejar sin licencia. Cuando llegó la AB60, me la dieron y fui a la corte para que me quitaran el periodo de prueba”, cuenta.

“Emocional y económicamente la licencia te cambia la vida”, asegura Martha Ivonne.

El 2 de enero se cumplieron cinco años de que el estado de California expide licencias de manejo a los inmigrantes indocumentados. La ley AB60 cobró vigencia a principios de 2015, un poco más de un año después de haber sido firmada por el gobernador Jerry Brown en 2013.

A petición de La Opinión, el DMV informó que en cinco años han expedido 1.6 millones de licencias de manejo AB60, una cifra que incluye renovaciones y duplicados.

No tienen un número exacto de licencias AB60 dadas por individuo, pero el DMV estima que se han beneficiado más de un millón de inmigrantes.

Éxito rotundo

El comisionado de seguros de California, Ricardo Lara quien fue un factor clave como senador y presidente de la bancada latina para que en el 2013, la AB60 fuera aprobada en la legislatura y hecha ley, dice que ha sido un éxito rotundo para los residentes del estado.

“La AB60 es mucho más que un requisito para conducir un vehículo; reconoce que todos los conductores sin importar su estatus migratorio, tienen el mismo derecho de ir a trabajar y viajar con sus familias como cualquier otra persona”, dice.

Añade que la ley reconoce y afirma que los conductores que se amparan son miembros plenos de la comunidad en California.

“En los últimos cinco años, quienes han podido salir de las sombras y viajar en las autopistas de California sin temor de perder su vehículo, han hecho las carreteras más seguras para todos los que viajamos en automóvil”, anota.

La Comisión de Seguros no tiene cifras de cuanto se ha incrementado el número de seguros para autos a partir de la ley AB60.

Baja la demanda

En el 2015, durante el primer año de expedición de licencias AB60, se entregaron 604,000; en el 2016, 218,000; en el 2017, 148,000; en el 2018, 125,000; y en el 2019, la cifra aumentó a 572,000, muy probablemente debido a que muchos ya les tocó renovar sus licencias que obtuvieron en el 2015.

Martha Ivonne considera que la demanda por las licencias de manejo se apagó un poco por el miedo a las redadas de migración.

“Lo que ha pasado es cuando el ICE anda buscando a alguien con antecedentes, le pide al DMV su récord y consiguen la información actualizada de dónde vive”, comenta.

Ella conoce gente que de verdad teme ir a sacar su licencia de manejo AB60, y no quieren hacerlo. “Incluso personas que tiene buena posición económica”, agrega.

Uno de los inmigrantes que ha preferido no solicitar la licencia AB60 es el empresario inmigrante, Gualterio Santos, propietario de Santos Flowers, un negocio de flores en la ciudad de Santa Ana que da empleo a más de 20 trabajadores.

“Mi abogado me dijo que me esperara un poquito por la orden de deportación que tenía”, dice Gualterio, quien en octubre de 2017, el Servicio de Migración y Aduanas (ICE), lo arrestó y estuvo a punto de deportarlo.

Gualterio logró que le quitaran la orden de deportación, y varios de sus siete hijos que ya son adultos y nacidos en Estados Unidos, han solicitado su residencia.

“Claro que me siento muy inseguro de manejar sin licencia. Yo ando para todas partes por mi negocio, y voy hasta Las Vegas”, comenta.

Por no tener permiso para conducir, han perdido hasta tres vehículos decomisados por la policía por la falta de licencia.

Pero a pesar de que la AB60 le da la oportunidad de tener el documento, Gualterio ha decidido esperar para no complicar más su situación migratoria.

“Voy a esperar un poquito más con la esperanza de tener un seguro social y arreglar mi estatus. A ver que Dios dice”, sostiene este exitoso inmigrante de Oaxaca, México.

Francisco Moreno, vocero del Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM), coincide en que la demanda por las licencias de manejo AB60 bajó mucho por el recelo que hay de muchos inmigrantes a dar sus datos personales de donde viven.

“Sienten que al sacar su licencia ‘se le ponen de pechito’ – una frase para expresar que hacen accesible su información personal – al gobierno federal. Más desde que el presidente Trump intensificó los operativos de arrestos contra los inmigrantes; y no se diga después de que este mes el Departamento de Seguridad Nacional anunció que revisará las leyes de los estados que otorgan licencias de manejo a los inmigrantes sin documentos”, comenta.

¿Quienes no deben sacar la AB60?

El abogado en migración Alex Gálvez recomienda a aquellas personas con antecedentes penales y deportaciones previas, no solicitar la licencia de manejo AB60.

“Debido a que California ya no coopera con migración y no les avisa cuando un inmigrante indocumentado va a salir de la cárcel, el ICE se ha enfocado en buscar direcciones en el DMV basado en la licencia AB60 o en quienes han registrado un carro. Ese es el método número uno que usan ahora para localizar a inmigrantes con antecedentes u órdenes de deportación”, observa el abogado.

Desde luego, explica que el DMV no les comparte su base de datos con el ICE, pero no puede negársela cuando solicitan los datos de una persona que están buscando.

“Muchos inmigrantes han sido arrestados debido a que proporcionaron su dirección para obtener la licencia de manejo AB60”, dice.

Lo que ha sabido, comenta, es que algunos inmigrantes indocumentados con antecedentes se han atrevido a sacar su licencia AB60, dando el domicilio de familiares o amigos que son residentes o ciudadanos con quienes viven temporalmente o han vivido.

“No es algo que yo recomiendo porque significa mentir a una agencia estatal, pero ellos me han informado que lo han hecho con la única intención de proteger a su familia. Además si el ICE llega a buscarlos ahí, sus familiares y amigos les avisan de inmediato que andan tras de ellos”, cuenta.

Sin embargo, el defensor recomienda a aquellos indocumentados que no tengan antecedentes ni órdenes de deportación, que saquen su licencia de manejo AB60.

“Se van ahorrar mucho dinero en multas”, precisa.