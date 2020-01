¿Finge lesión? Nico Castillo no estará en el partido contra Xolos por una extraña razón

El delantero chileno se quejó de un dolor en la cadera después de enterarse que no sería titular

A casi un año de su llegada, Nico Castillo sigue con una baja de juego considerable que no le ha permitido ser el goleador que el América esperaba.

Para el encuentro de la jornada 3 del Clausura 2020 entre Xolos y América, Miguel Herrera no consideró al jugador entre el once inicial del equipo, pero sí lo tenía contemplado para estar en la banca. Sin embargo, según información de Récord, horas antes de partir hacia Tijuana, Nico Castillo pidió no viajar con el equipo debido a un dolor en la cadera, algo extraño, ya que el jugador no presentó molestias en los entrenamientos a lo largo de la semana.

#NOTA Nico Castillo pidió no realiza el viaje a Tijuana por molestias en la cadera, casualmente después de enterarse que no estaría en el once inicial 😱😱 https://t.co/QC0V5OWsav — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 24, 2020

Récord informó que Nico Castillo abandonó dos veces el entrenamiento del jueves debido a un malestar en la cadera, pero lo hizo tras enterarse que no sería titular en el partido del viernes.

En conferencia de prensa posterior a la decisión de Castillo, Miguel Herrera declaró que el chileno no viajaría con el América porque aún no estaba físicamente en plenitud: “A Nico todavía no, lo tenemos que poner físicamente bien y vamos a trabajarlo para que pueda competir con sus compañeros, porque la calidad no está en duda. Vamos a esperar a que Nico se ponga al cien para competir”.