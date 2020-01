Así es cómo funciona la “piratería de viviendas”

Los millennials suelen ser los "piratas" que compran así su primera casa.

La situación actual del país, con tasas mínimas para hipoteca, ingresos que complican el pago de una casa y un inventario de viviendas en declive, genera que las personas se deban ingeniar nuevas técnicas para lograr obtener un patrimonio y los millennials saben de esto.

La “piratería de viviendas” es el método que actualmente están utilizando los jóvenes de edad productiva para aspirar a comprar su primera casa sin sufrir por la parte económica, aunque con un sistema poco ortodoxo que seguramente otras generaciones no entenderían. La forma: comprar una casa con la intención de alquilar todo o parte de ella para cubrir la hipoteca.

Popular entre los millennials, este manera de subarrendamiento de la propiedad a adquirir es el único medio con el que consideran que puedan comprar una vivienda. En su mayoría, las personas que recurren a la “piratería” viven en su casa y alquilan las habitaciones.

Sin embargo, de acuerdo con especialistas en bienes raíces, se debe tomar en cuenta las regulaciones locales, debido a que en no todas las zonas del país se puede realizar este tipo de acciones en beneficio particular. Asimismo, no sólo debe informarse sobre la legislación de una renta regular mensual, sino de la validez de recurrir al alquiler temporario que ofrecen plataformas como Airbnb o Vrbo, por ejemplo, en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, los alquileres a corto plazo están estrictamente regulados.

Por si fuera poco, aunque parezca contradictorio, los “piratas” más exitosos que pagan sus primeras casas más rápido son aquellos que no viven en ella. Aunque este método es en exceso arriesgado, estas personas tienen el apoyo de familiares y amigos o, en el peor de los casos, se las ingenian para rentar un cuarto o alguna propiedad de menor costo con los que no evada su responsabilidad por el pago de su hipoteca que, por cierto, eso no lo exime de dar el respectivo anticipo para que se valide su crédito, por lo que ahorrar, previo a cualquier plan, siempre será necesario.