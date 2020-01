Estos son los autos clásicos que estuvieron en la película Once Upon a Time in Hollywood

Estos son algunos de los autos clásicos que hicieron aparición en la película

Muchas veces solo podemos ver autos clásicos con restauraciones de alta calidad en series o películas donde utilizan autos clásicos para la grabación de los shows.

Un ejemplo claro es la exitosa película que Brad Pitt y Leonardo Dicaprio protagonizan en Once Upon a Time in Hollywood donde utilizan varios impecables vehículos clásicos para realizar la película.

La película de Quinten Tarantino es basada en la década de 1960, por lo tanto esta llena en su mayoría de autos clásicos Cadillac y Chevrolet.

Esta es la lista de los autos clásicos que hicieron aparición en la película:

1959 Austin A55 Cambridge MkII

1969 Buick LeSabre Custom

1963 Buick Riviera

1967 Cadillac Ambulance

1963 Cadillac Coupe DeVille

1966 Cadillac Coupe DeVille

1948 Cadillac Fleetwood 60 Special

1967 Cadillac Fleetwood Eldorado

1959 Cadillac Series 62 Convertible

1962 Chevrolet C-10

1966 Chevrolet C-Series

1969 Chevrolet Camaro

1966 Chevrolet Caprice

1966 Chevrolet Chevelle

Chevrolet Corvair

1968 Chevrolet Corvette C3

1948 Chevrolet Dubl-Duti

1940 Chevrolet G506

1966 Chevrolet Impala

1962 Chevrolet Impala Convertible

1959 Chevrolet Task-Force Apache

1965 Chrysler 300 L

1961 Chrysler Newport

1950 Dodge Coronet

1966 Dodge D-200

1959 Edsel Ranger

1961 Ferrari 250 GT Spyder California Replica

1965 Fiat 850 Coupé

1968 Ford Country Squire

1965 Ford Custom

1957 Ford Del Rio

1963 Ford Econoline

1971 Ford F-250

1962 Ford F-Series

1959 Ford Fairlane 500 Galaxie

1964 Ford Falcon

1966 Ford Galaxie 500

1965 Ford Mustang

1968 Ford Mustang

1967 Ford Thunderbird

1947 GMC New Design

1949 GMC New Design

1954 GMC New Design

1962 Imperial Crown

1967 Imperial Crown Convertible

International Harvester Metro Mite

Jaguar XKE

1968 Lincoln Continental

1954 Mercedes-Benz 180

1963 Mercury Meteor

1970 Oldsmobile Delta 88

1967 Plymouth Belvedere

1966 Plymouth Belvedere Station Wagon

1955 Plymouth Belvedere Suburban

1963 Plymouth Fury

1964 Plymouth Valiant Barracuda

1960 Pontiac Catalina Safari

1965 Pontiac Catalina Safari

1968 Pontiac Firebird

1964 Pontiac Grand Prix

1969 Porsche 911 S

1962 Rambler Ambassador

1960 Rambler unknown

1957 Studebaker

1970 Triumph unknown

Volkswagen Convertible

Volkswagen Karmann Ghia Convertible

1953 Volkswagen Kombi

Volkswagen Sedan

1956 Volkswagen Sedan

1968 Volkswagen Seda

1966 Volvo 1800 S

