¡Fans de los deportes! Los equipos a los que apoyan Jennifer Lopez y Shakira 

Los fans de las cantantes ya esperan su presentación en el Halftime Show

Las cantantes que protagonizarán el show de medio tiempo del Super Bowl se encuentran en plena preparación para el gran evento.

El próximo 2 de febrero, JLo y Shakira estarán en la mira de millones de personas alrededor del mundo. Mientras esperamos, echemos un vistazo a los equipos que apoyan las cantantes.

A pesar de que ninguna se ha pronunciado a favor de los Chiefs de Kansas City o los 49ers de San Francisco, ambas aman el deporte.

Jennifer Lopez llegó a ser dueña de una pequeña parte de los Miami Dolphins. Cuando aún era esposa de Marc Anthony, la pareja compró una parte del equipo.

La cantante asistió a varios juegos, donde se le veía muy feliz.

Por su parte, Shakira nunca ha dado señales de ser fan del futbol americano. Pero constantemente se le ve en los partidos del Barcelona junto a sus hijos, apoyando a Piqué.

Ambas cantantes han sido parte de grandes eventos deportivos, Shakira se presentó en los Mundiales de Alemania 2006 y Brasil 2014.

Además, en 2010 Shakira interpretó la canción oficial del Mundial de Sudáfrica: Waka Waka (Esto es África).

JLo también participó en el Mundial de Brasil 2014 al cantar con Pitbull la canción We are One (Ole Ola).

No cabe duda que las dos cantantes son fans del deporte y que en el Halftime Show nos dejarán impactados.