Hija de paparazzi de Telemundo: “Mi papi Leo Fernández NO ha fallecido”

El reportero de farándula fue hospitalizado de manera preventiva tras sufrir un mareo mientras recibía tratamiento de diálisis

PUERTO RICO – La hija del periodista Leo Fernández III hizo hoy una exhortación al público a no hacerse eco de expresiones de medios de comunicación que describen un cuadro funesto de la salud de su padre.

“Mi papi Leo Fernández NO ha fallecido. NO tiene muerte cerebral ni hay razones para creer que la tiene. Papi reacciona a estímulos, abre sus ojos, le hablamos, le cantamos y nos escucha. Solo está sedado mientras terminan su tratamiento. NO estamos en negación, solo queremos aclarar la información pues nos duele que estas noticias falsas se difundan rápidamente. Por favor, esto nos duele en el alma. No sean eco de medios insensibles y no profesionales. Estamos confiados y esperanzados en el Señor de que hay paparazzi para rato. Gracias a todos. Continúen orando”, compartió esta mañana su hija Olga Cristina a través de su cuenta de Facebook.

El reportero del programa “Dando candela” (Telemundo) se encuentra en hospitalizado en condición delicada, pero su cuadro clínico no es el que ha circulado por redes sociales. Por los pasados días, sus hijos Gilmarie, Olga Cristina y Carlos Fernández han desmentido tales informaciones.

“Se está difundiendo información sobre la salud de mi padre Leo Fernández III totalmente falsa y exagerada que está afectando la salud de toda la familia. Sí su estado es bien delicado y se encuentra sedado pero NO es cierto que tiene muerte cerebral. Les agradezco mucho sus oraciones y pido que continúen con las mismas”, había expresado anoche Olga Cristina Fernández a través de Facebook.

“Sus pulmones están bien y tiene actividad cerebral, reflejos, y recibe estímulos externos. Esta sedado, pero le están haciendo un procedimiento. Esta delicado, pero en recuperación”, reiteró anoche a Telemundo.

En una entrevista reciente con “Dando candela”, los hijos del paparazzi explicaron que Leo fue hospitalizado tras sufrir un mareo a raíz del proceso de diálisis al que debe someterse rutinariamente.

“Como parte preventiva se hospitalizó. Obviamente, el panorama se ha ido complicando un poquito y por eso es que ha entrado en la etapa de intensivo, que es para tenerlo monitoreado 24/7”, explicó Olga Cristina, al aclarar que “está respondiendo bien al tratamiento” y confían en que se recuperará pronto.