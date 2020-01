¿Misión imposible? Tyson Fury le tiende la mano a Andy Ruiz, quiere salvarlo

El boxeador inglés enfrentará a Deontay Wilder el próximo 22 de febrero, en Las Vegas

Si alguien sabe cómo levantarse de las caídas para ocupar de nuevo un puesto en la élite es el pugilista inglés Tyson Fury, quien destacó que estaría encantado de ayudar al boxeador mexicano Andy Ruiz a recuperar los cinturones que perdió frente a Anthony Joshua.

“Quiero aconsejar a Andy Ruiz que venga a Las Vegas y que entrene conmigo. Le devolveré sus títulos, no te preocupes por eso. He estado allí, lo he hecho y lo he visto todo antes. He estado en la misma posición. A veces se gana, se pierde algo. Sal y festeja”, explicó el ex campeón del mundo.

“El enfoque principal es que finalmente te das cuenta de que el boxeo es lo más importante para ti en tu vida. El boxeo te ha puesto en la posición en la que estás. El boxeo te brinda todos esos bonitos tesoros y placeres. Así que hágalo, respételo y hágale el amor”, añadió el pugilista inglés que llegó a pesar hasta 200 kilos.

Por el momento no hay nada claro en el camino de Andy Ruiz y todo es escándalo, ya que terminó su relación con Manny Robles, el entrenador que lo llevó a conquistar los campeonatos. Por ahora, está el rumor de una posible pelea con Dillian Whyte, pero no hay nada claro.