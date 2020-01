¡Ruge la “Tigre”! la mexicana Alejandra Jiménez se defiende del positivo que dio en prueba antidopaje

La campeona mexicana ingresó al programa de "Boxeo Limpio" en 2019

No se hizo esperar la reacción de la campeona de peso supermedio del CMB y OMB, Alejandra Jiménez, pues en un comunicado informó que en dos de tres pruebas no tuvo ningún problema de dopaje, por lo que espera que pronto se resuelva este problema.

“El día 15 de diciembre del año 2019, la VADA me realizó una primera toma de muestra para antidopaje de orina y sangre, la cual resultó ser negativa; el día viernes 10 de enero del presente año, fui sometida a otro antidopaje únicamente de orina el cual resulto positivo, hecho que me sorprendió ya que jamás he consumido ninguna substancia ilegal para mi preparación.

“Sin embargo, el día siguiente, es decir el sábado 11 de enero, posterior a la pelea, me realizaron de nuevo otro examen de sangre y orina y resultó nuevamente negativo; por lo que considero que existe un error en la prueba que dio positivo, error que afecta mi imagen y va en perjuicio del ejemplo que busco ser como atleta”, explicó la pugilista.

Asimismo, destacó que nunca ha tenido algún problema de sustancias prohibidas y es por eso que en 2019 decidió ingresar al programa “Boxeo Limpio” del CMB, así que confía en que el organismo también pueda dar solución a este suceso y la confusión se resuelva.