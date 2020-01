¿Episodio dos entre “Canelo” y Mayweather?, Oscar de la Hoya tiene la respuesta

"Golden Boy" asegura que el pleito entre ambos peleadores podría generar hasta 1.5 mil millones de dólares

Los aficionados al boxeo han recibido una mala noticia por parte Oscar de la Hoya, quien negó de manera rotunda que haya un acercamiento entre “Canelo” y Floyd Mayweather Jr., pues ahora la diferencia de peso hace poco probable el duelo.

“Creo que el peso es demasiado ahora. Canelo no puede hacer 154 libras, peleó en 175 libras. Es imposible”, explicó el ex pugilista y ahora promotor de boxeo que ha llevado la carrera de Saúl Álvarez.

“Golden Boy” destacó que a menos de que el ex boxeador estadounidense arribe a las 168 libras, el pleito se puede hacer, ya que “Canelo” no está dispuesto a bajar de peso. Asimismo, lamentó que el pleito no pueda ocurrir, pues generaría por lo menos una bolsa de 1.5 mil millones de dólares.

Parecía que el duelo se estaba calentando, pues el boxeador tapatío criticó fuertemente que Mayweather haya enfrentado a Conor McGregor, mientras que “Money” arremetió fuerte contra Saúl Álvarez tras su positivo por clembuterol, escándalo del cual meses después fue deslindado.