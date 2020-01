Viajes transformadores: la forma de reencontrarte contigo mismo

Reencontrarse contigo mismo es realmente sencillo

Ya nadie viaja por viajar; tampoco es una cuestión de tener sellos y estampillas en el pasaporte o de conocer lugares y tomar fotos. En la actualidad se viaja para vivir experiencias y que cada sitio que vas conociendo se transforme en anécdotas que te enriquecerán de alguna manera.

Sin embargo, eso ya no llena a los viajeros empedernidos. Es un recurso que, como todo, se está agotando gracias a la forma masiva que tienen las agencias de promoverlo y de la publicidad, quizá exagerada, de los destinos. Ante ello, el portal Skift ha encontrado una tendencia relevante y realmente nueva que, poco a poco, ha ido ganando terreno entre los travelers: viajes transformadores.

La palabra “experiencia” ha evolucionado a “transformación”, porque las nuevas aventuras pretenden dejar algo más en el interior. Es decir, es una forma de reencontrarse, de ser nuevas personas y de entender el mundo desde una óptica más zen.

Transformation Travel Council define los viajes transformadores como «una forma de viajar con el propósito de aprender y crecer en nuevas formas de ser y comprometerse con el mundo». Por lo tanto, los viajes transformadores consisten en:

Conocer sitios con características espirituales, no importa si es una religión o alguna especie de culto, siempre y cuando sea legal

Ir a sitios armónicos con la naturaleza

No esperar hospedaje de lujo

Ser potencialmente ecofriendly

Ir con la firme idea de crecer y aprender

Así de simple es un viaje transformador. Aunado a esto, se trata de llevar la experiencia cultural a un nivel más espiritual y emocional, por lo que depende mucho de la actitud de los viajeros. Entre más abiertos y dispuestos se encuentren, mil veces mejor.

El mundo se transforma y los viajes, evidentemente, también. Tú también hazlo y, si estás en una crisis o simplemente piensas deshacerte de todo eso que te hace daño, no dudes en realizar un viaje transformador. Es cuestión tuya, no de las agencias ni de los destinos. Inclusive, cualquier otro viaje que no tenga el adjetivo puede cambiar tu vida.

