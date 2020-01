Critican a Bárbara de Regil por su versión del reto de Dolly Parton

La actriz compartió una imagen que provocó una ola de comentarios negativos

Muchos famosos se unieron al #DollyPartonChallenge, en donde sorprendieron a sus admiradores con las creativas imágenes, pero quien no recibió buenos comentarios fue Bárbara de Regil.

Una vez más, la actriz fue víctima de fuertes críticas en redes sociales, y es que luego de compartir su versión del famoso reto iniciado por la cantante Dolly Parton, algunos usuarios de la red social enviaron fuertes comentarios en los que aseguraron no tenía idea de lo que es LinkedIn, la comunidad social orientada a las empresas, a los negocios y el empleo, y es que en el recuadro designado a esta, colocó una fotografía de ella comiendo pizza y usando provocativas prendas.

Así fue como la estrella de la televisión que actualmente se encuentra de gira impartiendo clases motivacionales, compartió en su perfil oficial de Instagram una imagen en la que se unió al #DollyPartonChallenge, en donde además de colocar una imagen como supuestamente aparece en cada una de las redes sociales, aseguró no tener la famosa aplicación de citas.

Sin embargo, recibió fuertes comentarios sobre la publicación: “No es una foto adecuada para LinkedIn“, “Yo creo que no sabe ni siquiera lo que es LinkedIn…. nada que ver!! Se sube a un tren y ni idea tiene! Ya siéntese señora!“, “Ni sabes que es LinkedIn“, “Me pregunto si sabe para qué es LinkedIn ? O solo quería antojar la pizza“, “En linkedin esa foto?“, “Y creo que no sabes que es Linkedin“, “Creo que no entendió como era la mecánica“, “Creo que no tienes LinkedIn“, son solo algunas reacciones.

A pesar del tremendo error que cometió, Bárbara es una de las actrices más queridas de redes sociales.