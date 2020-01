Golpe a pandillas: 40 años de cárcel a miembro de la Mafia Mexicana que operaba en el sur Los Ángeles

'Estamos trabajando duro para sacar de nuestras calles a los criminales violentos': Hanna

Un pandillero afiliado a la Mafia Mexicana que opera en las zonas de Whittier y Santa Fe Springs fue sentenciado este lunes a 40 años en prisión, según comunicado de la oficina del procurador Nicola T. Hanna.

Se le imputan cargos por varios delitos cometidos, incluyendo el de Valle de San Gabriel y homicidio, por el asesinato de un pandillero de una banda rival, fuera de un restaurante en el Valle de San Gabriel.

Santa Fe Springs Gang Member Sentenced to 40 Years in Prison for Racketeering Charges, Including 2016 Murder of Rival Gangster

LOS ANGELES – A member of a Mexican Mafia-affiliated street gang that operates in Whittier and Santa Fe Springs was sentenced today to 480 months in federal prison for a series of violent crimes that included the 2016 murder of a rival gang member outside a San Gabriel Valley restaurant.

Leonardo Antolin, de 25 años de edad, alias “Rowdy”, de Whittier, fue sentenciado como miembro de la pandilla Canta Ranas, declarado culpable en julio de 2019 de conspirar y cometer homicidio, asalto con armas peligrosas, narcotráfico, entre otros cargos.

El 19 de abril de 2016, Antolin mató a Dominic Gonzales, quien quería expandir su influencia y autoridad en la Mafia Mexicana en San Gabriel. Antolin también estaba muy involucrado con la actividad de narcotráfico, extorsión y cobros de derechos de piso, entre otros crímenes.

40 years in federal prison for this gang member. We are working hard to rid our streets of violent criminals. Thank you @DEALOSANGELES @DHSgov @whittierpd @LASDHQ and @IRSnews. https://t.co/luWY1QBLZ0 — US Attorney Nick Hanna (@USAttyHanna) January 27, 2020

