¡Otro de la Liga MX a la MLS! Felipe Mora sale de Pumas y llega a Portland Timbers

Luego de pegarle al campeón, los universitarios anunciaron la salida del atacante

Felipe Mora era uno de los jugadores transferibles de Pumas; simplemente no encajaba en el sistema táctico de Míchel, así que durante semanas el equipo le buscó acomodo en otro club de la liga e inclusive en otros países. Y por fin su insistencia rindió frutos.

Luego de derrotar al campeón mexicano, el conjunto universitario oficializó la salida del jugador, cuyo destino está en Portland Timbers. “Gracias por tu profesionalismo al portar nuestros colores. ¡Éxito en tu siguiente proyecto, Felipe Mora”, publicó el club en sus redes sociales.

Gracias por tu profesionalismo al llevar nuestros colores. ¡Éxito en tu siguiente proyecto, Felipe Mora! #SoyDePumas pic.twitter.com/lgUd1p2e8x — PUMAS (@PumasMX) January 27, 2020

Por otra parte, el jugador se despidió de la afición auriazul con un emotivo mensaje que subió a su cuenta de Instagram.

“Hoy toca despedirse y no me quedan más que palabras de agradecimiento a mis compañeros, cuerpo técnico, utileros y a la gran afición de Pumas, que me brindaron cariño y respeto durante todo este tiempo. Estaré eternamente agradecido de ustedes, y de Pumitas también, por abrirle las puertas a mi Felipito. Aquí tendrán un hincha más que los seguirá apoyando a la distancia. Goya Goya”, publicó el chileno.

El ex delantero de Cruz Azul y Pumas se despide de la Liga MX tras conseguir 16 goles entre Liga y Liguilla con los felinos durante año y medio de estancia. Con este traspaso se suma a otros jugadores que también militan en los Timbers luego de haber jugado en México, como Jorge Villafaña (ex Santos Laguna), Andy Polo (ex Monarcas Morelia) y Christian Paredes (ex de América).