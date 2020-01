Rashel Díaz de Telemundo reacciona a las feas críticas sobre su peso

View this post on Instagram

Las críticas siempre van a existir, que si estamos muy gordas o muy delgadas, que si tenemos las piernas cortas o muy largas y así un sinfín de cosas que siempre nos van a decir, pero los años me enseñaron que ¡todas somos perfectas! Sí, tal vez suene un poco cliché, pero tenemos que amarnos tal cual somos y la principal razón es porque Dios nos creó a su imagen y semejanza.🙏🏻 Recuerda, de la manera que te trates, serás tratado por eso ¡ámate con intensidad! 💓 #VidaRashel