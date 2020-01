Se quema el rostro para no darle celos a su pareja

La mujer pensó que solo así "acabaría con su belleza" y con los problemas que tenía con su novio

Una chica de 22 años, cuya identidad se ha mantenido en el anonimato, atentó contra su propia vida tras estar en una relación tormentosa y tóxica durante varios años.

Resulta ser que la mujer, cansada de los celos de su pareja, luego de una discusión, se roció con alcohol el rostro y posteriormente se prendió fuego para así “acabar con su belleza” y con los problemas que tenía en su vida amorosa.

Su novio, un hombre de 26 años, aparentemente la habría confrontado y agredido por el tipo de ropa que llevaba puesta, así como por haber asistido a una reunión familiar, sin su consentimiento y sobre todo, sin que fuera con él.

“Me prendí fuego sola. No pensaba en nada más que en ser fea para que él corte con los celos y no me pegara más”, aseveró la chica.

El novio agresor fue detenido y estuvo encerrado durante unos días, pero finalmente fue liberado, ya que él no fue el autor material de la acción realizada por su pareja.