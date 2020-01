Volvió a hablar: ‘Chicharito’ aclaró el tema de su retiro de las canchas

El jugador del Galaxy fue criticado por mencionar que el fin de su carrera estaba cerca

Javier ‘Chicharito’ Hernández continua dando de qué hablar y ha tenido que aclarar varias de sus declaraciones, ya que dice que se han malinterpretado.

En un video de su canal de Youtube ‘Naked Humans’ el mexicano apareció hablando con sus padres sobre su fichaje con el Galaxy y mencionó que era el inicio de empezar a retirarse, por lo que se comenzó a decir que el jugador solo llegaría a la MLS para terminar su carrera.

El delantero tuvo una charla con el exfutbolista y ahora comentarista estadounidense Alexi Lalas en donde aclaró sus palabras: “Es el inicio de mi retiro porque tengo 31 años, no por la Liga. Estoy cerca del retiro, aunque me hubiera quedado en Europa. Qué hubiera pasado si me hubiera ido a México, esa no es una Liga de retiro, ésta no es una Liga de retiro”, mencionó.

Además, reiteró que la MLS ha crecido mucho: “La MLS ha crecido mucho, y mi país no quiere verlo, no quiere aprender de ello porque en este periodo de tiempo, la MLS ha crecido mucho más, comparado a los que ha crecido la Liga MX. No vine a retirarme, estoy cerca, claro”.

‘Chicharito’ ya se prepara para su debut en la liga estadounidense, el primer partido de Los Ángeles Galaxy será el 29 de febrero ante Houston Dynamo.