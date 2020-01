Andrea Legarreta y sus hijas salvaron una vida

View this post on Instagram

Aquí unos minutos antes de soltar en libertad a esta hermosa ave que rescatamos en un centro comercial y después de haberla revisado y comprobar que estaba en perfectas condiciones para volar y alimentarse por si sola en libertad!! Gracias adorado @andrespalaciosd1 porqué con tus conocimientos y amor a las aves, nos ayudaste a ayudar!! @miarubinlega @ninarubinl y yo te queremos tanto! 🙌🏻🐦❤️🐦🙏🏻 #HazElBienSinMirarAQuién ❤️ #TapaCaminos