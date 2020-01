Ninel Conde recibe feos ataques después de un vídeo compartido con Suelta La Sopa 

La conductora llegó al programa de Telemundo y dijo estar triste porque la mayoría de los ataques que ha recibido vienen de mujeres que también comparten su nacionalidad

Suelta La Sopa compartió un vídeo en Instagram con el que anunció la presencia de Ninel Conde en el programa. Aquí les compartimos el vídeo que suscitó toda la controversia.

Ante las burlas y los ataques la cantante y actriz hizo un live en el que se defendió y dijo lo siguiente:

“Estoy bien, no tengo nada. Me pidieron un vídeo para avisar que iba a estar en un programa y yo lo grabé en el baño de mi casa, de abajo para arriba, con una luz que no es para grabar, porque jamás me imaginé que le iban a estar buscándole el arroz negro a la sopa. Entonces estaba con un tratamiento porque tenía la espalda lastimada desde que fui a esquiar. Desde que fui a esquiar el primer día me caí, me lastime la rodilla y la espalda baja. Me estuve inyectando una cosa que se llama diprospan que tiene cortisona que te retiene líquidos y te hinchas. Entonces todo coincidió”.

Hoy, llegó a Suelta La Sopa y retomó su defensa, exponiendo que es muy triste ver que la mayoría de los ataques vienen de mujeres y que muchas comparten sus nacionalidad -mexicana-.

“Puedes hacer “callito” porque te dedicas a esto, pero tu familia… el bullying es para toda la familia, no es nada más para la persona que se los estas haciendo… La gente refleja lo que te lleva adentro. Yo no me veo contestándole a la gente cosas negativas”, expusó la cantante.