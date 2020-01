Personas de bajos ingresos pierden dinero al no reportar sus impuestos

A través de los créditos tributarios es como miles de dólares no llegan a las manos de las personas, y muchas de ellas son latinas.

Es hora de comenzar a recopilar documentos para presentar declaraciones de impuestos. Para muchas personas, eso significa hacer espacio en sus billeteras para recibir reembolsos. Pero algunos de los residentes más pobres de California pueden estar perdiendo y no aprevechando los créditos.

Muchos residentes de bajos ingresos no están presentando su declaración de impuestos, lo que significa que no pueden cobrar los reembolsos del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés). Un nuevo estudio realizado por el Laboratorio de Políticas de California encontró que un esfuerzo a gran escala por parte de las agencias gubernamentales y una organización local sin fines de lucro para llegar a personas de bajos ingresos para informarles sobre los créditos fiscales no tuvo éxito. Más de un millón de residentes de bajos ingresos, aquellos que usan beneficios públicos y no presentaron declaraciones durante tres años, recibieron mensajes de texto y cartas.

“Estos esfuerzos no tuvieron ningún efecto en aumentar el número de personas que presentaron una declaración de impuestos o reclamaron los EITC”, según el Laboratorio de Políticas de California, “lo que indica que estas estrategias adicionales de alcance no fueron suficientes”.

La cantidad de crédito fiscal que los residentes pueden obtener depende de sus ingresos y del número de los miembros de la familia. Los contribuyentes deben tener al menos 18 años de edad, tener antecedentes laborales estatales y ganar $30,000 o menos en un año para calificar.

Según la junta de impuestos estatales, los hogares con menos de $30,000 en ingresos y tres hijos o más pueden ganar hasta $2,982 en crédito fiscal estatal y $6,557 en crédito fiscal federal. Este año, los contribuyentes de bajos ingresos pueden obtener un crédito tributario por hijos de hasta $1,000 para niños menores de 6 años.

Los créditos están destinados para ayudar a las familias pobres a lograr movilidad económica, según funcionarios estatales. Dicen que el dinero extra puede ser de gran ayuda para las familias que luchan y tienen problemas para pasar el diario vivir sin problemas ecnómicos.

A nivel nacional, los créditos fiscales, junto con el aumento de los salarios mínimos en estados como California, se consideran un método eficaz para reducir la pobreza, especialmente entre los padres solteros que trabajan, según un estudio conjunto del Instituto de Política Económica e Investigación sobre Trabajo y Empleo en el UC Berkeley.

Pero los investigadores creen que la razón por la cual muchos californianos de bajos ingresos no presentan sus impuestos es el desalentador proceso de presentación.

“Una de las diferencias clave es que para reclamar los créditos, esto significa declarar sus impuestos, algo que muchas personas de bajos ingresos tendrían que hacer”, dijo Elizabeth Linos, profesora de política pública en UC Berkeley y coautora del informe. “Esos desafíos pueden estar alejando a las personas que estos créditos deben ayudar”.

Fue el primer intento estatal de llevar a cabo una “evaluación rigurosa” del alcance. Los investigadores ahora planean estudiar cuánto dinero no reclaman o aprovechan los residentes que no solicitan sus créditos.

Algunas organizaciones sin fines de lucro locales están tratando de alentar a más residentes de bajos ingresos a presentar sus impuestos.

Por ejemplo, el año pasado se presentaron más de 7,200 declaraciones de impuestos a través de talleres realizados por United Way de Fresno-Madera, según Ashley Ruiz, gerente del programa.

Ruiz dijo que entre los que presentaron declaraciones de impuestos, 1.900 contribuyentes calificaron para el crédito tributario estatal. En total, se emitieron alrededor de $11.5 millones en reembolsos entre los que asistieron a los talleres de United Way, que son gratuitos para el público.

Aunque el esfuerzo de United Way generalmente llega a unos 100,000 residentes en los condados de Fresno y Madera, Ruiz dijo que cree que hay más residentes que pueden beneficiarse de la divulgación y los créditos fiscales.

Ruiz dijo que incluso si los residentes no saben si califican, no está de más comprobarlo. Se espera que los créditos fiscales se dupliquen este año después de los cambios aprobados por los legisladores. Los legisladores estatales también han debatido si permitir que los inmigrantes indocumentados aprovechen los créditos.

Más información sobre cómo presentar los impuestos estatales está disponible en el sitio web del estado, http://www.ftb.ca.gov/file.

Este artículo es parte de The California Divide, una colaboración entre las salas de redacción que examina la desigualdad de ingresos y la supervivencia económica en California.