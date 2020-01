“Pide tu último deseo, te vas a morir”: Salvador Cabañas habla sobre el atentado que terminó su carrera

Se cumplieron 10 años del día en que Chava recibió un disparo en la cabeza

El pasado 25 de enero se cumplieron 10 años de que Salvador Cabañas recibió un disparo en la cabeza a manos del narcotraficante José Jorge Balderas en el Bar Bar ubicado al sur de la Ciudad de México, atentado que pudo en grave riesgo la vida del paraguayo y acabó con su carrera deportiva.

En una entrevista para AFP, el ex goleador del América habló a detalle sobre cómo fue el atentado que vivió hace una década y recordó cuáles fueron las palabras que le dijo el JJ antes de dispararle: “Lo que me dijo él era que yo le estaba robando a México y que pidiera mi último deseo porque me iba a morir… Esas fueron las palabras que me dijo él”.

Cabañas también mencionó que seguir con vida después de recibir un disparo en la cabeza, podría ser considerado como un milagro: “La verdad fue un milagro, hasta los doctores se sorprendieron, los doctores dijeron que yo no iba a sobrevivir, que una persona nunca sobrevivía a esa clase de atentados”.

Pese a que el disparo del JJ acabó con la carrera deportiva de Salvador Cabañas, el ex futbolista paraguayo no le guarda rencor e incluso declaró que ya lo había perdonado: “A la persona que me hizo eso yo ya lo había perdonado, le había dicho públicamente que lo había personado, no tengo ningún problema con eso”.