¡Sin piedad en la revancha! Tyson Fury promete aplastar a Deontay Wilder

El pleito entre ambos será el 22 de febrero, en Las Vegas

Tyson Fury no sólo busca acabar con el reinado de Deontay Wilder, Campeón Mundial Completo del CMB, sino que pretende enseñarle al mundo su poder y golpear una y otra vez al monarca estadounidense hasta que caiga a la lona.

“Para la primera pelea, tuve un par de peleas fáciles en seis meses y luego salté directamente al ring con Wilder. La gran diferencia es que he tenido cinco peleas seguidas en este camino. Esta vez no sólo ganaré, lo aplastaré.

“Debo vencerlo. No puede terminar en un empate de nuevo, que bien podría haber sido una pérdida. Y también debería ser una pérdida para Deontay Wilder. Un empate no servirá. Voy a golpearlo en la cara, hasta que se caiga”, destacó el ex monarca de peso Completo.

Así que el ánimo del pleito ha subido de tono, y es que el pleito que tendrán para para el próximo 22 de febrero desde el MGM de Las Vegas, luce para ser histórico.