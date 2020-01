Video: Escucha El corrido de Kobe Bryant

La canción fue hecha por Charles “El Guapo Guzman Del Valle” Goose, cantante angelino de origen michoacano

Como uno de los grandes iconos de la ciudad de Los Ángeles, Kobe Bryant ha recibido un homenaje de parte de la comunidad mexicana, con el lanzamiento que hizo el cantante Charles “El Guapo Guzman Del Valle” Goose, “El Corrido de Kobe Bryant”.

Se trata de un corrido al estilo tradicional, con todas las de la ley, que muestra la admiración y el respeto que la comunidad mexicana y la tina tenía por el ídolo de los Lakers.

Acordeón, tambora y mucho sentimiento se pueden escuchar en la canción, cuya letra dice frases como “siempre fue el mero mero de la liga NBA”…, “ya se nos fue la leyenda, señor Kobe Bryant, los ángeles ya te llevaron”.

"EL CORRIDO DE KOBE BRYANT"

"EL CORRIDO DE KOBE BRYANT" finalmente esta disponible en Spotify y en otras plataformas digitales!

Charles Goose es un artista independiente de origen Michoacano, quien de acuerdo a palabras que otorgó al portal LA Taco, desde que se enteró de la noticia supo que debía honrar la memoria de Bryant muy a su manera, por lo que se puso a escribir el corrido de inmediato.

La tragica muerte del ídolo del basketball ha conmocionado al mundo entero, más allá de la comunidad de Los Ángeles, lo que ha generado todo tipo de expresiones y homenajes en su nombre, desde ilustraciones, graffitis, posters, canciones , entre otros.

