Carlos Reinoso y Ruso Brailovsky critican a Nico Castillo en el América: “No hizo absolutamente nada”

En la línea Carlos Reinoso para hablar de la nueva lesión de Nico Castillo.

"Yo amo y respeto al América, adoro a Emilio pero en hablar del mejor o pero fichaje no me meto. Pero por su pasado Puma y lo que había declarado, a mi no me parecía una buena contratación". pic.twitter.com/JN4ZSsza1r

— Los Campamentos (@LosCampamentos) January 28, 2020