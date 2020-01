Video: Chiquis Rivera confirma cuando se quiere embarazar

La familia Rivera aumentará pronto

Aunque ya lo ha intentado en otras ocasiones, esta vez Chiquis Rivera está decidida a cumplir con tres retos que no ha podido hasta ahora. Inspirada por su hermana Jacqie, y por respeto a sus fans y su amor a Dios, ahora sí lo cumplirá.

“Este año tres cosas que quiero cumplir que se me van hacer, ahora sí. Quiero ser una mujer más puntual“, dijo la famosa. “Y no es que no quiera ser puntual, es que lo que pasa es que no me mido el tiempo bien y ahora quiero medir mejor el tiempo porque no me gusta que la gente sienta que le estoy faltando el respeto, así que ahora sí”.

Para cumplir su segundo reto deberá madrugar.

“Lo que también quiero es hacer el ejercicio como a las cinco de la mañana. Le estoy pidiendo a Dios mucho que me de energía, porque ¡imagínate!, mi hermana lo hace y tiene tres hijos y está embarazada la mujer, así que yo digo “si ella puede, yo también”, ¿cómo no lo voy hacer?”.

– ¿Y el tercero?

El tercero ir a la iglesia aunque sea una vez a la semana, porque a veces no voy porque estoy cansada. No, ahora tengo que ir a la iglesia y si no es un miércoles, un domingo, para mí eso es muy importante.

– Y ahora que tu hermana está embarazada, ¿no se te ha antojado tener hijos?

La verdad sí se me ha antojado tener “baby” un poquito más en este par de meses. Yo creo que se termine el año ahorita, tengo tantos planes y tantas cosas de trabajo que yo creo que si me animo va a ser a finales de este año o principios del siguiente. No sé, estamos viendo, no sé, primeramente Dios.

