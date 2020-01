En qué consiste la dieta de los puntos que está haciendo Adamari López

Es un régimen alimenticio accesible y que se está poniendo de moda. Quizá podrías hacerlo, no sin antes consultar a un médico

A principios de 2020, Adamari López se convirtió en embajadora de WW, un famoso y reconocido programa para bajar de peso, el cual ella misma está probando y al parecer, le está dando resultados.

Y es que Adamari pareciera estar más que convencida de bajar de peso, por lo que está siguiendo al pie de la letra los consejos y la dieta que los expertos en el tema le han impuesto para así tratar de llegar a su peso ideal.

Así lo dejó ver en un Facebook Live emitido desde la página de Facebook del programa “Un Nuevo Día”, en donde la conductora compartió con todos sus seguidores algunos detalles del régimen alimenticio que está siguiendo y que le está dejando buenos rendimientos, tal y como se ve en las fotografías que ha compartido en Instagram, en donde los usuarios la notan más delgada.

“Puedo comer 30 puntos al día y yo distribuyo esos puntos como quiera… El tomate no tiene puntos, la espinaca no tiene puntos, la mayoría de las frutas para mí no tienen puntos o las verduras, así que de eso puedo comer la cantidad que yo quiero y eso me hace sentir satisfecha”, explicó la también actriz, quien dijo también estar muy feliz porque con esta dieta, “no me privo de comerme cosas que me gustan y yo creo que esa es la ventaja que me da a mí el poder estar en este programa”.

Respecto a cuántos kilos o libras había perdido, Adamari no pudo responder con exactitud, pero cree que ha perdido cerca de 5 o 6 libras.

¿En qué consiste la dieta de los puntos?

Esta dieta consiste en asignarle a cada persona “puntos base”, los cuales dependerán de tu sexo, edad, peso y estatura. Los puntos se le dan a los alimentos, unos tienen más y otros menos, y durante el día, los vas restando hasta quedarse en ceros.

Al “no ser una dieta restrictiva” y ser tú quien escoja qué comer, no sentirás deseos irrefrenables de comer alimentos prohibidos porque no los hay.

También es muy importante hacer ejercicio para obtener buenos resultados y sobre todo, consultar a un médico antes de someterte a dicho régimen.

Cómo calcular los puntos

Para comenzar, depende el sexo: Mujer = 7 puntos / Hombres = 15 puntos. Luego, hay que tomar en cuenta la edad:

18 y 20 años: 5 puntos, 21 a 35 años: 4 puntos, 36 a 50 años: 3 puntos, 51 a 65 años: 2 puntos, Más de 65 años: 1 punto.

A estos, súmale los de tu estatura: Menos de 1,60 cm=1 punto. Si mides más de 1,60 cm= 2 puntos; así como los de tu peso: Tienes que poner el número de las decenas de tu peso, si pesas 60 kg pones un 6.

Por último, ganarás más puntos dependiendo tu actividad física: Vida sedentaria: 0 puntos, pasas muchas horas de pie: 2 puntos, sales todos los días a caminar: 4 puntos, haces deporte con regularidad: 6 puntos.

Para concluir, si lo que quieres es perder peso, no sumas ya más puntos, pero si buscas mantenerte, agrega 4.

Puntos de los alimentos

Los alimentos más saludables y grandes cantidades de fibra tienen menos puntos, además son los más saciantes. Mientras que los que tienen más calorías tendrán más puntos y podrás añadir menos. Aquí podrás consultar una tabla de alimentos con sus respectivos puntos para que así puedas crear tus menús diarios.

Recuerda que el desayuno es la comida más importante del día, por lo que se recomienda utilizar el 25% de tus puntos, mientras que para la cena solo el 20%.