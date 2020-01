“Estaba temblando”: Georgina Rodríguez habla del día que conoció a Cristiano 

La historia de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez es muy romántica. La pareja se conoció en 2016 cuando ella trabajaba en una tienda exclusiva de Gucci en Madrid y ahora Geo ha revelado algunos detalles del primer encuentro que tuvo con el futbolista.

“Me llamó la atención la altura, el cuerpo, la belleza. Estaba temblando frente a él, pero se encendió una chispa. Soy muy tímida y tal vez esto me haya agitado más frente a una persona que, con una sola mirada, me había tocado profundamente. Luego la forma en que Cristiano me trata, me cuida y me ama hizo el resto”, dijo Georgina en una entrevista a la revista Grazia de Italia.