Jennifer López deja su abdomen a la vista, mientras que Alex Rodríguez sale sudadito del gimnasio

JLo tiene 50 años de edad, pero estos años no se le notan...

El fotógrafo indiscreto captó cómo Alex Rodríguez abandona bañado en sudor un gimnasio de Miami.

Mientras que su amada Jennifer López entra y sale siempre como toda una diva, porque JLo se ejercita pero no se despeina en el proceso.

Pero en las últimas horas Jennifer López ha dado mucho de qué hablar por la falta de química que se ve entre ella y Shakira, a tan solo horas de que ambas subas al escenario del Super Bowl para amenizar el medio tiempo.

Durante la conferencia de prensa “Jenny from the Block” lucía cabizbaja, y en ocasiones muy indiferente a Shakira. Dicen que las caras largas de JLo podrían ser por la tristeza por la muerte de Kobe Bryant, de quien sí era amiga. Pero eso no explica las caras de la colombiana, ni la indiferencia con la que se han tratado a lo largo de los preparativos del show.

A través de redes sociales ambas han mostrado lo mucho que están ensayando y entrenando para la gran fiesta del fin de semanas, desde mucho antes de la tragedia de la familia Bryant.

Hay quienes aseguran que el malestar entre cantante surgió cuando para el mundial de Brasil, en el que JLo y Pitbull llevaban la canción principal, fue Shakira la que cerró la participación con su tema: “La La La (Brasil 2014)”.