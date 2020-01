Marjorie de Sousa aparece con un cambio de look

View this post on Instagram

Y yo sigo aquí!!! Mi corazón más vivo que nunca, los ganas de seguir este maravilloso camino están nuevas. Gracias 🙏🏻❤️ me siento viva 🥰😍 #marjoriedesousa #sol #brillandofuerte #mamoatriunfa #lavidaesunhermosoregalo #meamo #teamo #merespeto #terespeto Foto: @deviaphotography Styling: @enricobonpani Makeup: @adriancastillomakeup Hair @avilahec @estiloalejandrogarza