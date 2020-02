Cardi B no se cree que haya actuado en “Fast & Furious 9”: “No sé cómo me veo”

Reconoce que aún no ha visto el resultado de su participación en el filme

La rapera de origen dominicano Cardi B dijo sentirse “muy orgullosa”, aunque un “poquito nerviosa” por el estreno de “Fast & Furious 9”.

En entrevista con Telemundo desde la alfombra roja de la película esta semana en Miami, Florida, la artista expresó: “Me siento feliz, muy orgullosa, y un poquito nerviosa”.

Reconoció que aún no ha visto el resultado de su participación en el filme.

“Esto es como algo nuevo para mí, y yo no la he visto…No sé cómo me veo, no se cómo estoy actuando. Tengo los dedos cruzados para que yo me vea bien, y no me vea como que yo estoy forzando actuar”, planteó.

“Yo estaba muy nerviosa…cada vez que yo veo celebridades, no importa si es grande o chiquita…Sí, pero, yo no salgo tanto (en películas); ‘so’, yo siempre estoy nerviosa”, agregó.

Esta semana trascendió el primer tráiler de la esperada novena entrega de la película, cuyo estreno oficial será el próximo 22 de mayo.